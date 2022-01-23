Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Соединенные Штаты Америки ввели требования о вакцинации для дальнобойщиков-иностранцев. В результате были закрыты границы для непривитых или частично привитых канадских и мексиканских дальнобойщиков. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США.

Дальнобойщики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эти обновленные требования к поездкам отражают приверженность администрации Байдена — Харрис защите здоровья населения при одновременном безопасном содействии трансграничной торговле и поездкам, которые имеют решающее значение для нашей экономики», — цитирует глава госсекретаря Алехандро Майоркаса издание ИА Красная Весна.

Ранее сообщалось, что для нелегальных мигрантов по-прежнему не требуются никакие подтверждения вакцинации. Также власти США отказываются их вакцинировать после пересечения границы США из опасения судебных исков.