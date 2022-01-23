Вашингтон, 23 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Необходимость Соединенных Штатов получить поддержку России в восстановлении иранской ядерной сделки не влияет на позицию Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Ни в коей мере», — сказал он в эфире CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ США появилась информация, что нежелание Вашингтона немедленно предпринимать жесткие действия против России объясняет тем, что США нужна поддержка РФ в переговорах с Ираном в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе переговоров с коллегами из Франции, Великобритании и США заявила, что времени на решение вопроса с соглашением по ядерной программе Ирана остаётся всё меньше с учётом достижения Тегераном беспрецедентного для страны 60-процентного обогащения урана.

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