Тегеран, 23 января, 2022, 19:30 — ИА Регнум. После аварии реальные объемы поставок природного газа из Ирана в Турцию сократились в четырнадцать раз и на данный момент составляют 2 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Ratfink1973 Природный газ

Как передает ИА Красная Весна, до аварии экспорт в сутки составлял 28 миллионов кубометров. Представитель турецкой компании BOTAS сообщил, что компрессорные станции на турецкой стороне готовы к приему газа и работают, но системе требуется больший объем газа и наращивание давления для восстановления стабильной работы.

Ранее сообщалось, что за первые 10 месяцев 2021 года Иран обеспечивал около 16% потребностей Турции в природном газе. В общей сложности по газопроводу из Ирана в Турции поставляет около 10 миллиардов кубометров в год.