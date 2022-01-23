23 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова госсекретаря США о том, что власти страны прорабатывают возможность эвакуации американских дипломатов с территории Украины.

Тимур Кондратьев, , 22:00 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после всплывшей в СМИ информации о скорой эвакуации американских дипломатов с Украины, что власти Соединённых Штатов действительно изучают данный вопрос, спровоцировало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной сети «ВКонтакте».

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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"А почему они раньше их не эвакуировали? Мы ведь вроде восемь лет на Украину нападаем, по понедельникам аж по два раза, но тревогу они забили только сейчас», — заметил Александр Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские политики, судя по всему, заигрались в игру «Россия скоро нападёт» и в результате сами поверили в вероятность такого исхода событий.

«Параноики. Реально уже какая-то больная нация. Это же надо — сами создали миф о нападении России, внушили его половине мира и сами, видимо, поверили настолько, что собираются эвакуироваться с еще не начавшейся войны. Ну это в конец неадекватные действия!» — считает Евгений У.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы удивляются западной истерии вокруг России, ведь российским гражданам должно быть ясно видно, что никто в Кремле даже и не думает о силовом захвате Украины.

«У американцев — истерия и паранойя. Вероятно, это «Афганский синдром». Иначе такое стремительное бегство не объяснить, ведь Россия не собирается ни на кого нападать!» — уверен Rodion R.

Часть людей начала подозревать неладное, ведь бегство дипломатической миссии с Украины может означать одно — американцы боятся, что с их гражданами в Киеве может случиться что-то нехорошее.

«О, американцы уже эвакуацию семей дипломатов начали. К гадалке не ходи — скоро будет провокация», — убеждён Алексей С.

«Оружие перед этим всю неделю доставляли на «полигон 404», и в понедельник эвакуация американских дипломатов началась. Всё указывает на то, что США практически добились своего и вскоре Киев пойдёт в наступление», — указывает Lara K.

Ряд пользователей не сомневается в том, что Соединённые Штаты намереваются использовать безумные украинские власти в своих собственных интересах, натравив на Россию, к примеру.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Своих дипломатов вывезут, а руководство украинское подтолкнут к началу силового решения в Донбассе, либо же с помощью своих инструкторов организуют провокацию, но опять-таки чужими руками. Американцам нужен пожар на границе с Россией, чтобы изолировать её от всего остального мира», — поделился своим мнением Василий Г.

Отдельные комментаторы призвали российское руководство не допустить, чтобы в результате украинских провокаций пострадали жители в Донбассе, многие из которых, между прочим, имеют при себе паспорта РФ.

«Это очень неприятная ситуация. Идёт накачка оружием и специалистами, всё это пахнет силовой операцией, ещё и Олимпиада на носу. Если начнётся массированная военная операция по захвату Донбасса Украиной, то нам нельзя быть в стороне. Если Киев пойдёт на это, то Луганскую и Донецкую Народные Республики необходимо брать под своё крыло, иначе Украина раздавит жителей республики», — предупреждает Иришка С.

Напомним, 22 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании NBC о том, что власти США изучают вопрос относительно того, чтобы начать эвакуацию сотрудников посольств в Киеве. Ранее журналист Fox News Лукас Томлисон сообщил в Twitter о том, что Государственный департамент США уже 24 января 2022 года начнёт эвакуацию семей американских дипломатов с Украины.