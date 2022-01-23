Архангельск, 23 января, 2022, 19:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области с COVID-19 были госпитализированы 55 человек, при этом коронавирус был подтвержден у 955 жителей региона, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Несмотря на исторический максимум по числу заболевших, за прошедшие сутки в инфекционные стационары области было госпитализировано всего 55 человек. Это не превышает показателей, которые фиксировались ранее, в предыдущие пики пандемии, — отметил глава регионального минздрава Александр Герштанский. — Стационары региона продолжают работать в штатном режиме. Основную нагрузку на себя сейчас берет амбулаторное звено здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в числе госпитализированных с ковидом в Архангельской области — более тысячи человек.