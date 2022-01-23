Лестер, Великобритания, 23 января, 2022, 19:20 — ИА Регнум. 23 января в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 встречался с «Брайтоном». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Первый мяч в дебюте второго тайма забил форвард сборной Замбии Патсон Дака — 1:0. На 82-й минуте 31-летний экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Дэнни Уэлбек сравныял счет после передачи Нила Мопе — 1:1.

Единственную желтую карточку на 67-й минуте получил Дэн Бюрн. На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

«Лестер Сити» набрал 26 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Брайтон» с тринадцатью очками расположился одной строчкой выше.