Архангельск, 23 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Архангельская полиция возбудила уголовное дело после гибели четырехлетнего ребенка в ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Напомним, авария произошла 22 января около 18.00 на перекрёстке улиц Тимме и Смольный буян. По предварительным данным, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Toyota», допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей 4 и 7 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы.

«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Волгоград — Каменск.