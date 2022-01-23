Лондон, 23 января, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 по футболу не смог обыграть «Бернли». Игра, проходившая 23 января в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 0:0.

ФК «Арсенал»

Желтые карточки получили Эшли Вествуд (25') и Джош Броунхилл (30'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Николас Хортон.

Составы команд:

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Холдинг, Локонга, Эдегор, Сака, Смит-Роу (Нкетиа, 77'), Мартинелли, Ляказетт.

«Бернли»: Поуп, Ми, Робертс, Питерс, Таковски, Броунхилл, Макнил, Леннон, Вествуд, Выдра, Родригес (Гудмундссон, 83').

После 21-го сыгранного матча «Арсенал», набрав 36 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с двенадцатью очками остался на последнем месте в зоне вылета.