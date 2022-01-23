23 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя МИД России, которая предупреждает о вероятности провокаций со стороны Украины и западных стран накануне Олимпиады в Пекине.

Артур Савин, , 19:35 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной сети «ВКонтакте».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова война? Донбасс опасается новых провокаций – все новости»

"К сожалению, очень похоже на правду. От США всего можно ожидать, они столько суеты устроили по дискредитации России. Ведь они всегда строят «далеко идущие планы», — заметила Лариса Д.

Многие пользователи отмечают, что у них складывается точно такое же ощущение в преддверии зимней Олимпиады в Китае. Граждане вспоминают страшные события 2008 года, когда под шум Олимпиады грузинские войска устроили настоящий геноцид населения Южной Осетии.

«А так и будет! Как с Южной Осетией в 2008 году! Методички-то не изменились, старые остались», — отмечает Евпатий К.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это уже не ожидание, а привычка. Западный цивилизованный мир уже не первый раз под Олимпиаду заварушку собирается замутить», — напоминает Валентин А.

Некоторые комментаторы призвали не нагнетать обстановку, ведь если Украина нападёт на Донбасс, то такой поступок приведёт к далеко идущим последствиям для украинских властей, а значит, политики не рискнут идти на такие риски.

«Почему Украина не может завоевать Донбасс? Потому что с той стороны Россия. Почему Россия не сможет завоевать Украину? Потому что с той стороны США и Европа. В связи с этим никакой войны не будет, потому что это бессмысленно», — считает Олег Ю.

Часть людей полагает, что если Россия до сих пор не напала на Украину, хотя западные страны предрекали именно этот исход событий, значит, им следует принести глубокие соболезнования российским властям и заставить Киев отвести свои войска от линии соприкосновения в Донбассе.

«Январь заканчивается, Российская Федерация всё никак не нападает. Почему США не требуют от украинцев, чтобы те отвели войска? За базар отвечать надо!» — указывает пользователь под псевдонимом Unistil.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина активно стягивает свои войска в Донбасс не просто так, а чтобы применить их в деле, поэтому российскому руководству необходимо озаботиться тем, чтобы у бандеровских карателей не было возможности устроить свои кровавые провокации.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужно ударить первыми! Чего ждать? Человеческих жертв? 120 тысяч украинских военных с тяжёлой техникой не погулять пришли на поля Донбасса. Они собираются убивать и разрушать. Следует работать на упреждение, иначе может случиться так, что освобождать потом будет некого и нечего», — предупреждает Олег С.

Нашлись и те, кто убеждены, что если Украина нападёт на жителей Донбасса, то она сильно поплатится за это, поэтому украинцам лучше отказаться от столь необдуманных действий.

«Украинцы должны понимать одно — что бы ни случилось, их стране скоро наступит конец. Просто в случае ненападения они развалятся по-тихому и куски страны разойдутся к соседям — и все будут дальше мирно жить. Если же Киев пойдёт в наступление, то кровь польётся не только в Донбассе, но и далеко за его пределами, вплоть до Львова. Оцените последствия и сделайте правильный вывод», — обращается Сергей И.

Напомним, 22 января официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём Telegram-Канале о том, что Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. Отметим, что церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр назначена на 4 февраля 2022 года.