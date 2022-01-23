Мадрид, 23 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Fars News Agency Эден Азар

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Эден Азар, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Эльче»: Эдгар, Диего Гонсалес, Гонсало Верду, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Жерар Гумбау, Рауль Гути, Пере Милья, Тете Моренте, Лукас Бойе, Лукас.

Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Хосе Энрике Наранйо Перес | Хуан Мануэль Лопес Амайа.

В текущем сезоне 31-летний вингер сборной Бельгии Эден Азар принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.