Эден Азар выйдет в стартовом составе на матч с «Эльче»
Мадрид, 23 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Эден Азар, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.
«Эльче»: Эдгар, Диего Гонсалес, Гонсало Верду, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Жерар Гумбау, Рауль Гути, Пере Милья, Тете Моренте, Лукас Бойе, Лукас.
Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Хосе Энрике Наранйо Перес | Хуан Мануэль Лопес Амайа.
В текущем сезоне 31-летний вингер сборной Бельгии Эден Азар принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.