Лондон, , 18:57 — REGNUM 23 января в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Ливерпулю». Основное время встречи завершилось со счетом 1:3.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Вирджил ван Дейк (8' Эндрю Робертсон), Алекс Окслейд-Чемберлен (32' Эндрю Робертсон) и Фабиньо (89' пенальти). Единственный мяч «орлят» на 55-й минуте встречи забил французский форвард Одсонн Эдуард после передачи Жан-Филлипа Матеты.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/ «Ливерпуль»)

Удары 8/14

Удары в створ 5/7

Владение 43%/57%

Угловые 2/5

Нарушения 12/9

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Хьюз (Айю, 77'), Шлупп, Галлахер, Олис, Матета (Бентеке, 77'), Эдуар (Эзе, 68').

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд (Гомес, 90'), Фабинньо, Хендерсон, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60'), Фирмин (Милнер, 90'), Жота.

«Ливерпуль», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 24-мя очками опустился на тринадцатое место.