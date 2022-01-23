Грозный, 23 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Чечне прекратили деятельность восемь частных колледжей. Образовательные организации закрыли по решению министра образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааева по итогам комплексных проверок, которые выявили систематические нарушения в сфере требований образовательного процесса и материально-технического оснащения, а также грубые несоответствия правилам и нормам СанПина.

Александр Дейнека. На учебе. 1961

Так, по решению комиссии будут закрыты Чеченский многопрофильный колледж и социально-экономический колледж в Урус-Мартане, Ачхой-Мартановский колледж, Инновационный многопрофильный колледж ЧР, Гуманитарно-правовой колледж в Ножай-Юртовском районе, Колледж права и социальной защиты в городе Шали, Колледж права и предпринимательства и Грозненский юридический колледж в Грозном, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Глава минобра представил результаты проведённых комплексных проверок, которые выявили систематические нарушения, на совещании с руководителями частных образовательных организаций среднего профессионального образования и сообщил, что колледжи закроют по окончании текущего учебного года.