Мюнхен, Германия, 23 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер опроверг возможный переход 24-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йона в немецкий клуб в зимнее трансферное окно.

ФК Бавария Мюнхен

«У нас очень, очень сильная команда, поэтому я не вижу причины что-то менять зимой», — цитирует Хайнера журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 25-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.