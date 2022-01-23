Анкара, 23 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Два основных лидера турецкой оппозиции высказали слова поддержки турецкой журналисте Седеф Кабаш, «оскорбившей» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его администрацию. Об этом сообщило издание BBC Turkish.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Как передает ИА Красная Весна, глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылыдчароглу заявил, что арест журналистки — это лишь попытка Эрдогана «задавать повестку дня». Также журналистку поддержал лидер партии IYI Мераль Акшенер, являющийся основным союзником Кылычдароглу по Национальном альянсу.

Ранее сообщалось, что Седеф Кабаш была арестована за «оскорбление президента» из-за цитирования пословиц в отношении президента Турции.