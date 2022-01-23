Москва, 23 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук Сергей Вялов, гастроэнтеролог, рассказал, что привычный для жителей РФ завтрак становится «двойным ударом» для сердца и поджелудочной железы.

(сс) HomeMaker Завтрак

Он раскритиковал употребление бутербродов с маслом и сыром и предупредил: сыр очень жирный, и чрезмерное его употребление может вызвать повышение уровня холестерина и триглицеридов (вредных для печени и поджелудочной железы).

«Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром ежедневно», — написал он в Instagram.

Он отметил, что отказываться от бутербродов с сыром полностью не обязательно, но стоит «знать меру».

В рационе должно быть «больше растительного и меньше животного», считает врач.