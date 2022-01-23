Берлин, 23 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Из исследования, проведенного Институтом немецкой экономики (IW) в Кёльне, следует, что пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике Германии в размере 350 миллиардов евро. Об этом 23 января сообщил немецкий телеканал Tagesschau.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В первые три месяца этого года, как передает ИА Красная Весна, возможны дополнительные потери в размере 50 миллиардов евро. Помимо этого, резко сократились инвестиции компаний и уровень потребления в частном секторе.

Также сообщается, что Федеральное правительство ожидает более слабый рост валового внутреннего продукта в 3,6% в этом году. Осенью 2021 года предыдущее правительство рассчитывало на 4,1% роста.