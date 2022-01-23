Эр-Рияд, , 18:05 — REGNUM Поставщик логических и транспортных услуг Bahri, базирующий в Саудовской Аравии, начал пробный ввод в эксплуатацию первой плавучей опреснительной установки. Об этом 23 января сообщило издание Arab News.

Плавучая регазификационная установка в составе Клайпедского регазификационного терминала AB Klaipėdos Nafta

Опреснительная установка расположена на западном побережье Королевства в удаленности от порта Эль-Шукайк.

Как передает ИА Красная Весна, проект реализуется в рамках сделки Bahri и Saline Water Conversion Corp. Сделка заключена на сумму в 203 миллиона долларов.

Всего проект предполагает строительство трех плавучих установок для подачи и перекачки опресненной воды со станций в резервуары. Каждая из таких плавучих установок будет иметь мощность 50 тысяч кубических метров в сутки.