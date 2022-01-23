Донецк, , 18:01 — REGNUM Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» перебросили в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 января сообщили «Донецкому агентству новостей» в Управлении Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Командование ООС … осуществило переброску в районы населенных пунктов Краснополье и Адамовка третьего реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-мм реактивные системы залпового огня «Ураган», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявили, что разведка Народной милиции ЛНР выявила бронетехнику силовиков ВСУ в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.