Вашингтон, 23 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. 23 января агентство The Hill сообщило, что независимые американские скотоводы говорят о том, что крупные корпорации в сфере мясной промышленности вытесняют и их, и этому потворствует администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

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«В Миссури около 50 тысяч производителей крупного рогатого скота, но 80% рынка говядины контролируется четырьмя компаниями», — цитирует Тима Гиббонса, представляющего 5600 фермерских семей, ИА Красная Весна.

Также владельцы ранчо указывают на правовую реформу эпохи бывшего президента Барака Обамы. Реформа позволила мясопереработке маркировать любой продукт из говядины, независимо того, где именно выращивался крупный рогатый скот. Это условие позволило крупным мясоперерабатывающим компаниям подавить более мелкие предприятия, маркируя дешевую говядину иностранного производства американским производством.