Рязань, 23 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Рязанской области столкнулись автомобиль и пригородный поезд. Об этом говорится на сайте Юго-Восточной железной дороги.

(сс) MichaelGaida Рельсы

Инцидент произошел 23 января на железнодорожном переезде, расположенном на 285 км перегона Милославское — Гротовский. По последним данным, в результате столкновения погибли три человека (два пассажира автомобиля и водитель).

«Водитель легкового автомобиля Шевроле-Нива проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6853 Узуново — Троекурово… — говорится в сообщении. — Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.