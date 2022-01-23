Лондон, 23 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. 22 января газета The Mail on Sunday сообщила, что сотрудники Университета Нортгемптона выпустили предупреждение о том, что роман Джорджа Оруэлла «1984» содержит в себе шок-контент.

1984. Большой брат

Как передает ИА Красная Весна, предупреждение о шок-контенте вынесено на основании того, что эта книга содержит «откровенные материалы», которые некоторые студенты могут счесть «оскорбительными и расстраивающими».

Помимо литературы Джорджа Оруэлла, ученые выделяют в модуле несколько других произведений, которые потенциально могут быть «оскорбительными и расстраивающими». В этот модуль также входят пьеса Сэмуэля Беккета «Финал», графический роман Аллана Мура «V — значит вендетта» и другие.