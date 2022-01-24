Москва, 24 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Российский строительный сектор продолжает испытывать проблемы с рабочей силой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин, отвечая на вопрос о том, почему цены на жилье опережают инфляцию.

(сс) rawpixel Сделки с недвижимостью

«Сохраняется проблема с рабочей силой. Сегодня пандемия вышла на новый виток, и до сих пор непонятно, приедут ли весной строители из стран ближнего зарубежья. Стройматериалы хоть и сбавили темп подорожания, но на месте не остановились. Особенно сильно вырастет в цене древесина и пиломатериалы — они напрямую зависят от ситуации на международном рынке. Кроме того, поставщики предлагают все более дорогие металлопрокат, арматуру и крепеж», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, возможен ли в 2022 году дефицит на российском рынке жилья.