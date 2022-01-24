Москва, , 10:00 — REGNUM Ожидаемое в РФ замедление роста цен на жилую недвижимость позволит поддержать спрос на таком уровне, который необходим застройщикам для нормального функционирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Цена недвижимости Images Money

«Нельзя сказать, что замедление темпов роста цен как-то подстегнет спрос. Скорее это поможет поддержать его на уровне, достаточном для функционирования застройщиков. Для покупателя сделка по покупке квартиры — не сиюминутное решение. Так или иначе, любая недвижимость — приобретение дорогое. В ажиотаже льготной ипотеки и растущих цен действительно были реализованы колоссальные площади. В некоторых регионах даже обозначился дефицит. В 2022 году такое вряд ли повторится», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал, из-за чего в РФ произойдет замедление роста цен на жилье.