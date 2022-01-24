Москва, 24 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В РФ совершенно точно следует ожидать замедления роста цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Да, замедление роста цен точно будет. Фактически такая тенденция уже наметилась осенью, — сказал Демин. — В первую очередь это произойдет из-за баланса предложения и спроса. За 2020 и 2021 год большая часть потребителей, настроенных на покупку жилья, приобретение сделала. Новые покупатели в условиях высоких цен на жилье и растущих ипотечных ставок будут осмотрительней, потратят время на поиск подходящей квартиры, подождут выгодное предложение от застройщика. Я уверен, что в ближайшие месяцы вслед за сокращением спроса на рынок выйдут квартиры со скидками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году спрос на жилье уже не будет расти теми же темпами, как в прошлые годы.