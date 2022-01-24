Москва, , 09:45 — REGNUM Биткоин был и остается спекулятивным инструментом, который держится на вере инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал продолжающееся снижение котировок биткоина.

Криптовалюта (сс) geralt

«Как мы говорили ранее, биткоин — это спекулятивный инструмент, который держится на вере в него инвесторов, — сказал Головченко. — А так же инструмент для проведения «серых» платежей. Когда и как он упадет в цене — вопрос того, как долго эта вера будет продолжаться. Скорее всего, из-за начавшегося падения вера может растаять очень быстро. Биткоин когда-то стоил свои 10 долларов, а это значит, к этой цене способен и вернуться при стечении ряда обстоятельств (запрет «крипты» центральными банками и потеря веры со стороны инвесторов)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 января, биткоин стоил меньше 36 тысяч долларов.