Москва, , 09:40 — REGNUM Россия в части распространения безналичных платежей выглядит лучше большинства стран мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не думаю, что в ближайшее время наличные отомрут полностью. Да, Россия в части распространения безналичных платежей выглядит лучше большинства стран мира. В Германии, например, до сих пор в некоторых даже немаленьких магазинах принимают только наличные или местную карту EC. Отказ от наличных стимулируется гигиеническими и эпидемиологическими рисками использования купюр. Кроме того, банки предлагают хорошие программы кэшбеков — многие люди стали ими охотно пользоваться. При грамотном использовании грейс-периода (льготный период — прим. ИА REGNUM) кредитных карт можно вообще не платить проценты, и это тоже удобно», — сказал Ковригин.

Но, как полагает экономист, мелкие торговые точки, ларьки на рынках, торгующие товарами низшего ценового сегмента, вряд ли перейдут в ближайшие годы на оплату картами.

«Комиссия даже меньше одного процента от транзакции, которую взимают международные платёжные системы, для них существенна. Кроме того, часть населения, особенно старшего поколения, в принципе не доверяют электронным платежным средствам. Поэтому показатель распространения безналичных платежей будет увеличиваться и дальше, но полностью от наличных мы не откажемся в обозримом будущем», — добавил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ наличные будут заменены более долговечными денежными знаками.