Москва, , 09:30 — REGNUM В РФ пока рано говорить о полном отмирании наличных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Нередко возникают ситуации, в которых альтернативы наличным деньгам не существует — от получения тележек в супермаркете до мелких покупок и платежей, — сказал экономист. — Превалирующей формой наличных денег на определенном этапе могут стать монеты, поскольку одна из проблем бумажных банкнот — недолговечность и дороговизна. Не исключено, что в перспективе на смену банкнотам могут прийти более долговечные денежные знаки, изготовленные из полимерных материалов. Тем более что на постсоветском пространстве уже есть положительный опыт такого денежного обращения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ будет совершаться все меньше расчетных операций с наличными деньгами.