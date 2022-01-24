Москва, 24 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В России сохранится тенденция постепенного снижения числа расчетных операций в наличной валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Количество расчетных операций в наличных деньгах действительно снижается. Даже люди пенсионного возраста активно обзаводятся пластиковыми картами, которые весьма удобны в обращении, и пользуются банкоматами не только и не столько для снятия наличных, сколько для осуществления безналичных платежей и других сервисных операций. Эта тенденция, безусловно, сохранится и в будущем», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ, несмотря на рост числа операций в безналичной форме, наличные деньги продолжат пользоваться спросом.