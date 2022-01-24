Москва, 24 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Российские застройщики готовы снижать цены в 2022 году, но спрос на жилую недвижимость уже не будет расти такими темпами, как в прошлые годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«Льготное кредитование, доступные цены привели рынок к росту спроса на объекты недвижимости, в результате чего цены тоже стали расти, — сказала она. — В 2022 году льготное кредитование стало более дорогим. Остановило большой спрос на жилье. Поэтому постепенно рынок будет стабилизироваться. Объекты необходимо будет продавать, поэтому застройщики будут готовы снижать цены. Сейчас нужен платёжеспособный спрос, чтобы в ответ на снижение стоимости он реализовал себя. Рост спроса возможен, но все равно не такими темпами, как в прошлые периоды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ипотечные ставки в 2022 году могут вырасти на несколько процентных пунктов.