Москва, , 09:00 — REGNUM В ближайшее время в РФ сохранится спрос населения на наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что в рамках развития Национальной платежной системы, а также из-за рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса, все больше жителей РФ переходит на безналичные расчеты, спрос на наличные денежные средства по-прежнему сохраняется, — сказал Марков. — Причем есть спрос как на банкноты крупных номиналов, которые могут использоваться не только в расчетах, но и для хранения сбережений и накоплений, так и на монету и банкноты мелких номиналов, которые активно используются в расчетах в качестве средства платежа».

Как полагает экономист, в ближайшее время спрос на наличные со стороны граждан сохранится.

«Во-первых, они позволяют осуществлять расчеты там, где не развита или отсутствует платежная инфраструктура, — сказал он. — Во-вторых, многие граждане, особенно люди пожилого возраста, предпочитают расчеты наличными, так как это для них удобно, ясно и привычно. В-третьих, для некоторых граждан расчеты и хранение денег в наличной форме важны с точки зрения конфиденциальности, обеспечивающей некоторую гарантию безопасности».

По словам Маркова, возможно, в связи с развитием платежных технологий и введением цифрового рубля ситуация будет постепенно меняться, но востребованность наличных денег как для расчетов, так и для хранения сбережений в ближайшие годы будет сохраняться на высоком уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ пластиковые карты будут постепенно исчезать из обихода.

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