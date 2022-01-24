Москва, 24 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В ближайшее время в РФ сохранится спрос населения на наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Несмотря на то, что в рамках развития Национальной платежной системы, а также из-за рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса, все больше жителей РФ переходит на безналичные расчеты, спрос на наличные денежные средства по-прежнему сохраняется, — сказал Марков. — Причем есть спрос как на банкноты крупных номиналов, которые могут использоваться не только в расчетах, но и для хранения сбережений и накоплений, так и на монету и банкноты мелких номиналов, которые активно используются в расчетах в качестве средства платежа».

Как полагает экономист, в ближайшее время спрос на наличные со стороны граждан сохранится.

«Во-первых, они позволяют осуществлять расчеты там, где не развита или отсутствует платежная инфраструктура, — сказал он. — Во-вторых, многие граждане, особенно люди пожилого возраста, предпочитают расчеты наличными, так как это для них удобно, ясно и привычно. В-третьих, для некоторых граждан расчеты и хранение денег в наличной форме важны с точки зрения конфиденциальности, обеспечивающей некоторую гарантию безопасности».

По словам Маркова, возможно, в связи с развитием платежных технологий и введением цифрового рубля ситуация будет постепенно меняться, но востребованность наличных денег как для расчетов, так и для хранения сбережений в ближайшие годы будет сохраняться на высоком уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ пластиковые карты будут постепенно исчезать из обихода.