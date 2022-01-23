Лондон, 23 января 2022, 17:23 — REGNUM Руководство «Валенсии» рассматривает возможность взять в аренду 20-летнего испанского флангового нападающего лондонского «Тоттенхэма» Брайана Хиля.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «летучие мыши» планируют арендовать Хиля на вторую половину сезона без права выкупа.
Брайан Хиль Сальватьерра перешел в «Тоттенхэм» 26 июля 2021 года из «Севильи» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.
В текущем сезоне вингер принял участие в девятнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 783 минуты и получив три желтые карточки.