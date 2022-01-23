Лондон, , 17:23 — REGNUM Руководство «Валенсии» рассматривает возможность взять в аренду 20-летнего испанского флангового нападающего лондонского «Тоттенхэма» Брайана Хиля.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «летучие мыши» планируют арендовать Хиля на вторую половину сезона без права выкупа.

Брайан Хиль Сальватьерра перешел в «Тоттенхэм» 26 июля 2021 года из «Севильи» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер принял участие в девятнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 783 минуты и получив три желтые карточки.