Брюссель, , 17:22 — REGNUM В столице Бельгии Брюсселе на акции протеста против сантираных ограничений произошли столкновения протестующих с полицейскими, сообщает 23 января ТАСС.

Полиция и протестующие (сс) Daniel Aguilar

Отмечается, что несколько сотен манифестантов попытались прорвать оцепление около здания Европейской полиции и начали бросать в полицейских петарды и бутылки.

Сотрудники правопорядка отогнали группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. По словам правоохранителей, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции.

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