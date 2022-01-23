Санкт-Петербург, 23 января, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Как сообщает издание Globo Esporte, «Инернасьонал» принял предложение санкт-петербургского «Зенита» в размере 20 миллионов евро за 20-летнего бразильского форварда Юри Алберто.

Логотип «Зенита»

Также сообщается, что «Интернасьонал» намерен получить 10% при следующей продаже футболиста. Transfermarkt оценивает Алберто в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» согласовали с Юри Алберто пятилетний контракт до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Юри Алберто принял участие в 33-х турах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами. В гонке бомбардиров нападающий занял шестую строчку.