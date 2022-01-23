Москва, , 17:02 — REGNUM Западные страны пытаются подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций, завяла 23 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что Москва не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.

«Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — заключила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что высказывание британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», говорит о её плохом знании истории.