Москва, 23 января 2022, 17:02 — REGNUM Западные страны пытаются подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций, завяла 23 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она добавила, что Москва не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.
Как передавало ИА REGNUM, 21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что высказывание британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», говорит о её плохом знании истории.