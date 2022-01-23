Москва, 23 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Западные страны пытаются подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций, завяла 23 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что Москва не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.

«Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — заключила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что высказывание британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», говорит о её плохом знании истории.