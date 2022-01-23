Дзержинский район, Калужская область, , 17:49 — REGNUM В медицинской части исправительной колонии № 3 в посёлке Товарково Калужской области между осужденными произошел конфликт на почве личной неприязни, в результате один из его участников погиб. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по региону.

Колония Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с информацией о нарушениях прав осужденных в ИК-3 прокуратурой области организована комплексная проверка колонии. На месте работает бригада прокуратуры области под личным руководством прокурора Калужской области Константина Жилякова, которая детально разбирается в ситуации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в товарковской исправительной колонии строгого режима № 3 правоохранителями была раскрыта ячейка запрещённой на территории РФ экстремистской организации, члены которой занимались поборами с других осужденных, игнорировали требования сотрудников колонии, организовывали доставку запрещенных предметов.

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