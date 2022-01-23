Оренбург, 23 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В посёлке Кушкуль под Оренбургом 63 многоквартирных и 415 частных домов остались без холодной воды. Причиной стала авария на водопроводе, сообщили журналистам в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Всего там проживают 2604 гражданина, в том числе 610 детей. Был организован подвоз воды. Восстановительные работы проводились с утра и до вечера.

К настоящему времени работы продолжаются. Однако частично воду подавать уже начали в квартиры.