Глава МИД Испании ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Мадрид, 23 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент не рассматривается, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
«Сейчас этот сценарий не рассматривается», — сказал он в интервью изданию El Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава МИД Испании также замерил в единстве позиции западных стран о необходимости решения ситуации вокруг Украины путём диалога.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс. Он заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО».
Читайте также: Украина на десятилетия запомнит нежелание ФРГ давать Киеву оружие — Кулеба