Анкара, , 16:49 — REGNUM Большинство граждан Турции (57%) не поддерживают политику президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, свидетельствуют данные опроса базирующегося в Анкаре центра исследований общественного мнения MetroPOLL.

Опрос

Так, одобряют политику Эрдогана 40,7% респондентов, в то время как 57% высказались неодобрительно, а 4,9% отказались дать ответ на поставленный вопрос.

Опрос был проведён с 8 по 12 января в 28 провинциях республики. В нем приняли участие 1 508 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году курс национальной валюты Турции резко колебался, показывая рекордные падения. На этом фоне в городах страны происходили митинги и акции протеста.