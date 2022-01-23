Киев, 23 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 15 444 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 23 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 857 455.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 86 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 99 215.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 22 тыс. носителей SARS-CoV-2.