Лондон, , 16:34 — REGNUM Сегодня, 23 января, «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Саймон Бек, резервный арбитр — Андре Марринер.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Уилл Хьюз, Джефри Шлупп, Конор Галлахер, Майкл Олис, Жан-Филипп Матета, Одсонн Эдуар.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Диогу Жота.

На данный момент «Ливерпуль» с тринадцатью победами и 45-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас», набрав 24 очка, располагается на тринадцатом месте.