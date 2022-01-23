Челябинск, 23 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Челябинске женщина 1941 года рождения передала мошенникам 600 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Мошенник прячет валюту

По данным полиции, ей позвонила некая женщина, представившаяся её дочерью, и сообщила, что устроила ДТП, в котором пострадали люди, и для избежания уголовной ответственности нужно передать родственникам «пострадавшей» деньги.

Гражданка передала ей деньги и лишь потом связалась со своей дочерью и поняла, что стала жертвой обмана.