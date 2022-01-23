Калуга, 23 января 2022, 16:36 — REGNUM Прокуратурой Калужской области разрабатывается план мероприятий совместных действий с заинтересованными ведомствами, направленный на предотвращение происшествий с несовершеннолетними. Об этом 23 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.
Как сообщало ИА REGNUM, в школе города Белоусово Калужской области трое семиклассников среди которых были дети из семей мигрантов, затащили ученика пятого класса в туалет и надругались над ним. Инцидент с детьми мигрантов также случился в школе № 6 города Обнинска, где трое учащихся домогались девочки-четвероклассницы.
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