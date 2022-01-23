Калуга, 23 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области разрабатывается план мероприятий совместных действий с заинтересованными ведомствами, направленный на предотвращение происшествий с несовершеннолетними. Об этом 23 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Prokuror-kaluga.ru Здание прокуратуры Калужской области

«Обсуждаемые происшествия с детьми мигрантов проверены. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Константина Жилякова. Разбор конкретных происшествий — важная, но не достаточная мера. Прокуратура области исходит из того, что ребёнок в школе должен быть в безопасности. В этой связи, ключевым направлением работы является реализация мер по предотвращению происшествий с детьми», — отметила Искрина Басулина.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе города Белоусово Калужской области трое семиклассников среди которых были дети из семей мигрантов, затащили ученика пятого класса в туалет и надругались над ним. Инцидент с детьми мигрантов также случился в школе № 6 города Обнинска, где трое учащихся домогались девочки-четвероклассницы.