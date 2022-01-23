Кальяри, Италия, , 16:27 — REGNUM 23 января в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» «Кальяри» в матче 23-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 принимал «Фиорентину». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Первый мяч в дебюте второй половины забил 29-летний бразильский нападающий Жоау Педро после передачи Гастона Перейро. На 75-й минуте вышедший на замену вингер «фиалок» Риккардо Соттил восстановил равновесие в счете.

Незабитые пенальти: Кристиано Бираги (8'), Жоау Педро (68').

Желтые карточки: Джорджо Альтаре (10'), Кристиано Бираги (29'), Вальтер Мадзарри (60'), Риккардо Соттил (75'), Жоау Педро (81'), Лука Чеппителли (86'), Юсеф Малех (89').

Красные карточки: Альваро Одриосола (64').

На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Арельяно. Ассистенты главного судьи — Мауро Галетто и Дамиано Маргани.

Составы команд:

«Кальяри»: Радунович, Гольданига, Альтаре (Ловато, 46'), Оберт, Марин, Белланова, Перейро, Дзаппа, Грасси (Курфалидис, 74'), Далберт (Гальяно, 81'), Педро.

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Одриосола, Жулио, Бонавентура, Кастровилли (Малех, 46'), Торрейра, Иконе (Соттил, 60'), Гонсалес, Пентек (Венути, 68').

«Фиорентина», набрав 36 очков, обошла «Рому» и «Лацио» и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с семнадцатью очками остался на восемнадцатом месте в зоне вылета.