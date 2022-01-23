Барселона, Испания, , 16:17 — REGNUM Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 29-летнего флангового защитника сборной Аргентины Николаса Тальяфико на правах аренды. Об этом 23 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Николас Тальяфико Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что руководство амстердамского клуба нацелено именно продать защитника. Сам Тальяфико хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

В текущем сезоне Николас Тальяфико принял участие в пятнадцати матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Тальяфико выступает за «Аякс» с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.