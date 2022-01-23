Барселона, Испания, 23 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 29-летнего флангового защитника сборной Аргентины Николаса Тальяфико на правах аренды. Об этом 23 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Николас Тальяфико

Также сообщается, что руководство амстердамского клуба нацелено именно продать защитника. Сам Тальяфико хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

В текущем сезоне Николас Тальяфико принял участие в пятнадцати матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Тальяфико выступает за «Аякс» с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.