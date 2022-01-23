Герат, Афганистан, , 16:08 — REGNUM 22 января в результате взрыва в городе Герат погибли шесть человек, еще 10 получили ранения. Об этом, как передает «Шафакна Афганистан», сообщил главный врач больницы Герата Мохаммад Ареф Джалали.

Терракт в Афганистане 7News.kz

По его словам, погибли четыре женщины и двое мужчин, ранены пять мужчин и пять женщин.

Он отметил, что взрыв произошел в микрорайоне «Хаджи Аббас» двенадцатого округа города Герат.

По предварительным данным, взорвался «начиненный взрывчаткой» автомобиль.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.