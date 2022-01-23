Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Американская компания Neuralink открыла вакансию на должность директора по клиническим испытаниям для дальнейшей разработки мозговых имплантов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Илон Маск JD Lasica from Pleasanton, CA, US

Новый руководитель подразделения Neuralink будет контролировать испытания разработанного Neuralink мозгового импланта на людях. Об этом свидетельствует описание соответствующей вакансии, в которой говорится, что соискатель будет «тесно работать с врачами и ведущими инженерами», а также с «первыми участниками клинических испытаний».

Перед стартом клинических испытаний компании потребуется получить одобрение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Представители Neuralink и FDA не рассказали, на какой стадии находится процесс получения разрешения.

Компания Neuralink основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2016 году. Целью компании является разработка и производство нейрокомпьютерных интерфейсов, которые будут имплантироваться в головной мозг. Сам Маск заявлял, что такие устройства смогут использоваться для лечения серьёзных заболеваний мозга.

Neuralink уже ведёт испытания прототипов мозговых имплантов на животных. В 2019 году компания показала работу встроенного в мозг свиньи чипа, который использовался для регистрации мозговых импульсов. В 2021 году Neuralink продемонстрировала ролик с макакой, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.

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